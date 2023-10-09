"نتنياهو": الدمار في غزة هو البداية وما سنفعله سيترك صداه لأجيال قادمة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، وطالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".