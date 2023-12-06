"الأمم المتحدة": تصريح جيش الاحتلال عن ضحايا غزة المدنيين "بلا طعم"

وصفت الأمم المتحدة تصريح المتحدث باسم جيش الاحتلال بشأن تقييم "نسبة" الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حركة "حماس"، بأنه "لا طعم له".
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، جوناثان كونريكوس، قد قال في تصريح لشبكة CNN إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلان في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي "نسبة إيجابية للغاية"، بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.
ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات، قائلاً: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنها لا طعم لها، على أقل تقدير"، وفق روسيا اليوم.
وقال دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن تركيز الأمم المتحدة ينصب على تجنب مقتل أي مدنيين، رغم اعترافه بأن هذا لم ينجح في غزة.
يُذكر أن ما يقرب من 16 ألف شخص استُشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقاً للأرقام التي جمعتها وزارة الصحة في القطاع.