"الأمم المتحدة": تصريح جيش الاحتلال عن ضحايا غزة المدنيين "بلا طعم"

ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات، قائلاً: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنها لا طعم لها، على أقل تقدير"، وفق روسيا اليوم.