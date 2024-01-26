أهالي المحتجزين الإسرائيليين يمنعون دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثالث

وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إنها ستلتزم باستقبال 200 شاحنة يومياً، لكن معدل الدخول ظل أقل بكثير من هذا الرقم، ووصل في المتوسط إلى نحو 130 شاحنة.