للعمل ضمن تحالف للحماية.. بريطانيا تعلن إرسال المدمرة "دياموند" إلى البحر الأحمر

وحذّرت الجماعة في بيان "كلَّ السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت، من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء".