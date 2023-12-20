للعمل ضمن تحالف للحماية.. بريطانيا تعلن إرسال المدمرة "دياموند" إلى البحر الأحمر

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، إرسال المدمرة "دياموند" التابعة للبحرية الملكية، للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن "دياموند" ستنضم إلى 3 مدمرات أمريكية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة؛ من أجل "حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر، من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية".
والاثنين أعلنت الولايات المتحدة -وفق "سكاي نيوز عربية"- تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات"، ويضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويضم التحالف: (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنروج، وإسبانيا، والبحرين، وجزر السيشل).
وصعّد الحوثيون هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، وعلّقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمرّ عبره 40% من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.
وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الاثنين أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر إحداهما نرويجية.
وحذّرت الجماعة في بيان "كلَّ السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت، من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء".