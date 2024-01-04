العراق.. مقتل قيادي بـ"الحشد الشعبي" في غارة أميركية استهدفت مبنى ببغداد

أفاد أمير القريشي القيادي في حركة النجباء العراقية، اليوم (الخميس)، بأن معاون قائد عمليات حزام بغداد بـ"الحشد الشعبي" مشتاق السعيدي، سقط مع أحد مرافقيه في قصف أميركي على العاصمة بغداد.