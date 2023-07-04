"لا تساهم في تعزيز التهدئة" .. لماذا تثير حملة تبرعات دعم الشرطي قاتل "نائل" انتقادات الفرنسيين؟

حصدت حملة تبرعات لدعم الشرطي الفرنسي فلوريان.إم، الذي أطلق النار على الفتى نائل مرزوقي، ما أدى إلى مقتله عند نقطة تفتيش منذ نحو أسبوع على أكثر 1.4 ملايين يورو، بعد أربعة أيام فقط على إطلاقها، فكيف انطلقت هذه الحملة؟ ولماذا أثارت انتقادات شعبية على نطاق واسع؟