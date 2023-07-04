"لا تساهم في تعزيز التهدئة" .. لماذا تثير حملة تبرعات دعم الشرطي قاتل "نائل" انتقادات الفرنسيين؟

حصدت حملة تبرعات لدعم الشرطي الفرنسي فلوريان.إم، الذي أطلق النار على الفتى نائل مرزوقي، ما أدى إلى مقتله عند نقطة تفتيش منذ نحو أسبوع على أكثر 1.4 ملايين يورو، بعد أربعة أيام فقط على إطلاقها، فكيف انطلقت هذه الحملة؟ ولماذا أثارت انتقادات شعبية على نطاق واسع؟
أطلق جان مسّيحة، السياسي اليميني الفرنسي من أصول مصرية، المنتمي السابق إلى حزب "الاستعادة" برئاسة إيريك زيمور، الحملة عبر منصة Gofundme من أجل "دعم أسرة فلوريان.إم".
وذكرت المنصة لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الحملة تتوافق مع شروط الاستخدام، التي تحددها المنصة مبرّرة بأن الأموال لن تذهب إلى الشرطي الذي يخضع للتحقيق حالياً بعد توجيه تهمة القتل العمد إليه، إنما إلى أسرته.
وتمنع مادة في قانون العقوبات الفرنسي، سارية المفعول منذ 1981، إطلاق حملات علنية هدفُها تعويض الغرامات والتكاليف والأضرار التي تقرها المحاكم في المسائل الجنائية والإصلاحية تحت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 45.000 يورو.
وتعرضت حملة التبرعات المثيرة للجدل لانتقادات كثيرة على المستويين السياسي والشعبي، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار قضائي بشأنها.
ذكرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنه ليس من واجب الحكومة اتخاذ القرار بشأن قانونية هذه الحملة ولكنّ ذلك شأن قضائي، لافتة إلى فكرة أن هذا الصندوق أطلقه شخص مقرب من اليمين المتطرف لا تساهم بتاتاً في تعزيز التهدئة.
من جهته، اتهم وزير العدل إيريك بوتوريل، مطلق الحملة جان مسّيحة، بتأجيج الأوضاع ووصفه بمولّد أعمال الشغب.
من جانبه، دعا الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي "مسّيحة" إلى مسح العريضة التي تساهم في تعزيز نزاع اجتماعي سبق وتمّ فتحه.
وردّ "مسّيحة" بأن حملة التبرعات التي أطلقت من أجل دعم "جانح أخل بالنظام العام في عدّة مناسبات هي التي لا تساهم في التهدئة".
في المقابل، حصد صندوق مشابه من أجل دعم والدة الشاب نائل على نحو 333 ألف يورو من التبرعات عبر منصة ليتشي، بمشاركة أكثر من 1700 شخص.
ورأى بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي في كمية التبرعات التي انهمرت على أسرة الشرطي "إثباتاً" على أن فرنسا دولة عنصرية، فيما اعتبر آخرون أن اليمين المتطرف غالباً ما يرصّ الصفوف في هذه الحالات، ويظهر تضامناً وتعاطفاً ونشاطاً رغم قلة أعداده، بعكس الأحزاب السياسية الأخرى.