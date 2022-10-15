الصين لا تستبعد استخدام القوة لضم تايوان

أعلن المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني سون يل، اليوم (السبت)، أن "الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى التدخل من الخارج".
وقال "يل" عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن هذا لن يكون موجهًا بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي وتعزيز عملية التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني".