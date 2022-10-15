الصين لا تستبعد استخدام القوة لضم تايوان

وأضاف: "إن هذا لن يكون موجهًا بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي وتعزيز عملية التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني".