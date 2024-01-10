مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يدين إعاقة الحوثيين لحرية الملاحة

وورد في نصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة، أنّ "أكثر من 20 هجومًا للحوثيين أعاق التجارة العالمية، وقوّض حقوق الملاحة وحريتها، إلى جانب السلام الإقليمي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".