ألمانيا: مستمرون في الوقوف إلى جانب أوكرانيا

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف، أمس السبت، في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها، كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنّها روسيا عليها.
وأصدرت بيربوك بيانا جاء فيه:
• "توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".
• "واضح بالنسبة لي أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن يعول على أننا سنمل من معاناة أوكرانيا".
• "ألمانيا ستبقى إلى جانب الأوكرانيين الذين يحاربون العدوان الروسي، ليس للدفاع عن حقهم الإنساني بالسلام والحرية، بل أيضاً للدفاع عن السلام الأوروبي".
• "ألمانيا تريد مؤازرة كييف في عمليات إزالة الألغام وإلقاء الضوء على جرائم حرب مرتكبة، خصوصاً من خلال إرسال خبراء بينهم مدعٍ عام، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعسكرية".
الموقف الألماني
وهذه ثاني زيارة للوزيرة الألمانية إلى كييف منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، في فبراير الماضي، وفق سكاي نيوز.
وكان موقف ألمانيا الذي بقي لفترة مبهماً حيال روسيا إثر هجومها على أوكرانيا قبل أكثر من أشهر، وإحجام برلين أولاً عن توفير الدعم العسكري لكييف، قد أثار غضب حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. إلا أن الوضع تغيّر بعد ذلك، حيث يؤكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا وتعزيز قدراتها المدفعية ودفاعاتها الجوية.
ويبدو أن حقبة جديدة أقل توتراً في العلاقات الثنائية بُوشرت، وتتمثل في وصول سفير أوكراني جديد قريباً إلى برلين، وكان سلفه أندريي ملنيك قد انتقد بقوة على مدى أشهر موقف ألمانيا من روسيا.
وأجرت الوزيرة الألمانية، في وقتٍ لاحقٍ، محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.