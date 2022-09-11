ألمانيا: مستمرون في الوقوف إلى جانب أوكرانيا

وكان موقف ألمانيا الذي بقي لفترة مبهماً حيال روسيا إثر هجومها على أوكرانيا قبل أكثر من أشهر، وإحجام برلين أولاً عن توفير الدعم العسكري لكييف، قد أثار غضب حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. إلا أن الوضع تغيّر بعد ذلك، حيث يؤكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا وتعزيز قدراتها المدفعية ودفاعاتها الجوية.