الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية: القدس تتعرض لأشرس هجمة إسرائيلية لتهويدها

وشدد على الحاجة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من ممارسات البطش الإسرائيلية، معربًا عن تطلعه لدعم الدول العربية لتشكيل لجنة قانونية؛ لمتابعة الجرائم التي ارتُكِبَت في حق الفلسطينيين بعد وعد بلفور.