الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية: القدس تتعرض لأشرس هجمة إسرائيلية لتهويدها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام القادة العرب خلال قمة جامعة الدول العربية، أن القدس المحتلة تتعرض لأشرس هجمة إسرائيلية؛ بهدف تهويدها.
وقال "عباس" ّفي كلمته: الشعب الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب أن يواصلوا وقوفهم معه بتفعيل قرارات القمم العربية.
وأضاف: "إسرائيل" تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين، ولم تترك لنا خيارًا إلا إعادة النظر في مجمل العلاقات معها.
ودعا الرئيس الفلسطيني لبذل كل جهد لدعم مؤتمر القدس المتوقع بالقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة دعوة الأزهر والفاتيكان.
وقال "عباس": القدس أمانة في أعناقنا وهي بحاجة إلى وقفة لنصرتها، مضيفةً أن مسؤولية عائلات الشهداء والجرحى ستبقى أمانة في أعناقنا.
وشدد على الحاجة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من ممارسات البطش الإسرائيلية، معربًا عن تطلعه لدعم الدول العربية لتشكيل لجنة قانونية؛ لمتابعة الجرائم التي ارتُكِبَت في حق الفلسطينيين بعد وعد بلفور.