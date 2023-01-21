"أمر غير عادي" يقترب.. كيف يتوقّع الخبراء ما تؤول إليه حرب أوكرانيا؟!

ويُضيف "فيكتوروفيتش" أن التصعيد ينذر بحرب ضروس الربيع القادم، وينذر أيضًا بانفجار اقتصادي غير محمود العواقب، غير أنه استبعد اندلاع حرب نووية لعدة أسباب؛ كونها ستكون حربًا شاملة ولا رابح منها، كما أن واشنطن مستفيدة من الشكل الحالي للحرب، فمن جهة تستنزف روسيا ومن جهة أخرى تختبر أسلحتها دون صدام مباشر مع موسكو، وبالإضافة إلى أن هناك نجاحات دبلوماسية بين الحين والآخر بين الجانبين، تشمل تبادل أسرى مثل جندي مشاة أمريكي سابق ونجمة كرة السلة بريتني جرينر.