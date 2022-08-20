تضرر آلاف العائلات السودانية النازحة في غرب البلاد من الفيضانات والسيول الجارفة

وأكّدت الغرفة التنفيذية لطوارئ الخريف بمحلية الفاشر على الحاجة الملحّة للتدخلات العاجلة لتقييم حجم الأضرار الإنسانية بالمنطقة وبالمخيم، وتحديد كيفية معالجتها والبدء في إجراءات تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة التي قد يزيد عددها إلى الآلاف، ووضع الخطط الوقائية الصحية المناسبة، إلى جانب العمل على حماية الأطفال من الغرق.