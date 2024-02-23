المجازر مستمرة.. 13 ألف طفل شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 140 يومًا.
وأفادت الوزارة في تقرير لها أنه تم توثيق استشهاد 8800 امرأة، لافتة أنه لا يزال هناك سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 2573 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 29514 شهيدًا، إضافة لإصابة 69616 بجروح، بينهم 11 ألف جريح بحاجة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة في ظل عدم قدرة المستشفيات على علاجهم نتيجة انهيار المنظومة الصحية، بسبب الاستهداف المستمر للمستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 17 ألف طفل في غزة يعيشون حاليًا دون والديهم أو فقدوا أحدهما بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي، لافتة النظر لوجود 700 ألف نازح أصيبوا بالأمراض المعدية بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، يضاف لذلك وجود 60 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء في ظروف معيشية وصحية قاسية.