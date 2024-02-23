المجازر مستمرة.. 13 ألف طفل شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 17 ألف طفل في غزة يعيشون حاليًا دون والديهم أو فقدوا أحدهما بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي، لافتة النظر لوجود 700 ألف نازح أصيبوا بالأمراض المعدية بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، يضاف لذلك وجود 60 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء في ظروف معيشية وصحية قاسية.