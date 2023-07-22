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إعدام باستهداف سيارة مدنية.. فلسطين تطالب بمحاكمة مرتكبي "جريمة فتى سبسطية"

أكدت أن قوات الاحتلال سهلت لجنودها إطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم بـ"دم بارد"
إعدام باستهداف سيارة مدنية.. فلسطين تطالب بمحاكمة مرتكبي "جريمة فتى سبسطية"

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بلجنة تحقيق دولية، في جريمة الاحتلال ببلدة سبسطية بمدينة نابلس، وتقديم المجرمين ومن يقف خلفهم للعدالة.

ودانت "خارجية فلسطين"، في بيان، بأشدّ العبارات؛ جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سبسطية أمس، من خلال استهداف سيارة مدنية؛ ما أدى إلى استشهاد الفتى فوزي مخالفة، وإصابة واعتقال زميله.

وعدّت هذه الجريمة امتدادًا لاستهداف سبسطية ومنطقتها الأثرية، مؤكدة أن جريمة نابلس هي نتيجة للتسهيلات التي تمنحها حكومة الاحتلال لجنودها، لإطلاق النار على الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، وقتلهم بدم بارد.

وزارة الخارجية الفلسطينية

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