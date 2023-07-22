إعدام باستهداف سيارة مدنية.. فلسطين تطالب بمحاكمة مرتكبي "جريمة فتى سبسطية"

ودانت "خارجية فلسطين"، في بيان، بأشدّ العبارات؛ جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سبسطية أمس، من خلال استهداف سيارة مدنية؛ ما أدى إلى استشهاد الفتى فوزي مخالفة، وإصابة واعتقال زميله.