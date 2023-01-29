"مهمل" ودفع 6 ملايين دولار.. إقالة رئيس حزب المحافظين ببريطانيا من منصبه!

وكان "الزهاوي" قد قال إنه كان "مهملًا" في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها 30% غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.