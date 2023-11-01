"عددهم أكثر من 500".. ما جنسيات المغادرين لغزة عبر معبر رفح؟

غادر أجانب عاملون بالمنظمات الدولية وفلسطينيين حاملين جنسيات مزدوجة، قطاع غزة إلى مصر اليوم (الأربعاء)، مع فتح معبر رفح أمام الأشخاص لأول مرة منذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، فيما ذكر مسؤول غربي أنه جرى الاتفاق بين مصر و"إسرائيل" على قائمة بأسماء الأشخاص، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والذين يمكنهم مغادرة غزة عبر معبر رفح مع إبلاغ السفارات المعنية مسبقاً.
وأفادت قناة "الحرة" بحصولها على نسخة من قائمة أسماء الأشخاص المقرر خروجهم من غزة.
وأضافت أن قائمة الأسماء تضم أكثر من 500 شخص يحملون جنسيات أجنبية، منهم عدد من المواطنين الأمريكيين، وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من العاملين بالمنظمات غير الحكومية.
وأوضحت أن القائمة تضم جنسيات أجنبية؛ من بينها: إيطاليا، وفرنسا، والنمسا، واليابان، وبلغاريا، وإندونيسيا، وأستراليا، والتشيك، وفنلندا، والأردن، ودول أخرى.