"الصحة الفلسطينية" ترصد انتشار الأمراض المعدية في أوساط النازحين بقطاع غزة

وأرجعت وزارة الصحة سبب انتشار الأمراض في أوساط النازحين في مراكز الإيواء، خاصة بين الأطفال والنساء، للشح الشديد في المياه؛ لتوقُّف آبار ضخ المياه، وشربها من قِبل النازحين ملوثة بسبب نفاد الوقود، وحالة الازدحام الكبيرة في مراكز الإيواء.. محذرة في الوقت ذاته من انتشار الأوبئة الخطيرة إذا ما استمر منع إدخال الوقود والأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية.