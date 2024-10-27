ما خطورة صراعات الشرق الأوسط على حظوظ "هاريس" للفوز بالرئاسة؟

قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبدو أن تجنب الحرب بالشرق الأوسط في الوقت الراهن، أراح مساعدي الرئيس جو بايدن، وفريق حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، في ولاية ديلاوير.
ولم تكن هذه النتيجة أمرًا مفروغًا منه بداية هذا الشهر، عندما أدى إطلاق وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية الضخمة على "إسرائيل" إلى مخاوف من رد انتقامي تصعيدي كبير، ربما يستهدف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية.
ورغم ذلك، إذا كان السيناريو الأسوأ في ذهن "بايدن" قد تم منعه، فإن العقدة الأكبر، التي هي الصراع في الشرق الأوسط لا تزال متماسكة كما كانت دائمًا، فالهجوم المباشر داخل إيران ينقل المنطقة إلى مكان جديد أكثر خطورة؛ حيث تدرس طهران الآن ردها الخاص على الرد.
وأجرى "بايدن" و"هاريس" مكالمة هاتفية أمس، مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض وتم إطلاعهما على آخر التطورات في المنطقة، وفقًا للبيت الأبيض.
وقالت "هاريس" للصحفيين بعد وقت قصير من تلك الإحاطة: "نؤكد على أهمية دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونحن أيضًا مصرون جدًا على ضرورة أن نرى وقف التصعيد بالمنطقة في المستقبل، وسيكون ذلك محور تركيزنا".
وردًا على سؤال حول رسالتها إلى إيران، قالت "هاريس": "نحن الولايات المتحدة نشعر بقوة ضرورة وقف إيران ما تقوم به من حيث هذا التهديد الذي تمثله للمنطقة، وسندافع دائمًا عن إسرائيل ضد أي هجوم من قبل إيران، بهذه الطريقة".
لكن بعيدًا عن تصرفات إيران، لا تزال المنطقة في حالة غليان. فـ"إسرائيل" مستمرة في توسيع عملياتها في لبنان، التي أسفرت عن مقتل مئات النساء والأطفال.
ورغم اختبار صبر الولايات المتحدة، حتى الآن لم يؤد ذلك إلى قطيعة كبيرة، ولا يبدو الصراع في غزة أقرب إلى الانتهاء مما كان عليه قبل وفاة زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، هذا الشهر، والذي كان "بايدن" يأمل أن يؤدي موته إلى تجديد الجهود نحو التوصل إلى اتفاق رهائن مقابل وقف إطلاق النار.
ولا تزال هذه الفرصة متصدعة، على الأقل في ذهن كبار الدبلوماسيين الغربيين، وستستأنف المفاوضات هذا الأسبوع في قطر، ولكن قلة هم الذين يعتقدون أنه سيكون هناك أي حل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر؛ ما يجعل عجز "بايدن" و"هاريس" عن تحقيق الاستقرار في المنطقة مسؤولية سياسية خطيرة.
وهذا ليس ما كانت تأمله الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات مباشرة، حتى لو لم تندلع حرب شاملة بين إيران و"إسرائيل" في الوقت الحالي.
لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يرى حافزًا كبيرًا لإنهاء عملياته متعددة الجبهات قبل الانتخابات.
وليس هناك شك كبير في أذهانهم بأن "نتنياهو" يرى في الرئيس السابق دونالد ترامب - الذي اتصل به هاتفيًا في عدة نقاط في الأسابيع التي سبقت يوم الانتخابات - حليفًا مقربًا.
من جانبها، لم تقدم "هاريس" أدلة تذكر على أنها ستتبنى نهجًا مختلفًا في حال انتخابها.
وردًا على سؤال أحد الناخبين في لقاء مع شبكة "سي إن إن" مؤخرًا بقاعة المدينة في بنسلفانيا حول كيفية "ضمان عدم موت فلسطيني آخر بسبب القنابل الممولة من أموال الضرائب الأمريكية"، أشارت "هاريس" مرة أخرى إلى اتفاق وقف إطلاق النار الوليد، دون أن تقول كيف ستنجح فيما فشل فيه "بايدن".
ورفض العمدة الديمقراطي لمدينة ديربورن بولاية ميشيغان عبدالله حمود -وهي مدينة تضم واحدة من أعلى التجمعات العربية الأمريكية- هذا الأسبوع تأييد أي مرشح، وشجع السكان بدلًا من ذلك على التصويت لضميرهم الأخلاقي.
وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا هيل": "لم أجد أي مرشح، وخاصة مرشح الحزب الذي أنتمي إليه، على استعداد للابتعاد عن المسار الحالي الذي أخذنا إليه الرئيس بايدن في الإبادة الجماعية في غزة والصراع الأوسع الذي طال لبنان الآن".
ولم تسفر الجولة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع في المنطقة عن أدلة ملموسة تذكر سواء على استعداد "حماس" لتحديث مطالبها للإفراج عن الرهائن أو على أن "إسرائيل" مهتمة حديثًا بالتوصل إلى اتفاق.
فعلى مدار شهور، حاول "بايدن" دون نجاح الضغط على "نتنياهو" للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يخفض من حدة التوتر في المنطقة، ويطلق العنان لتطبيع أوسع نطاقًا وتحولًا بالشرق الأوسط، وقد قوبل بالرفض عند كل منعطف تقريبًا؛ ما أدى إلى إحباط كبير وفترات طويلة من الصمت بين الرجلين.