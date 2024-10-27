ما خطورة صراعات الشرق الأوسط على حظوظ "هاريس" للفوز بالرئاسة؟

ورغم اختبار صبر الولايات المتحدة، حتى الآن لم يؤد ذلك إلى قطيعة كبيرة، ولا يبدو الصراع في غزة أقرب إلى الانتهاء مما كان عليه قبل وفاة زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، هذا الشهر، والذي كان "بايدن" يأمل أن يؤدي موته إلى تجديد الجهود نحو التوصل إلى اتفاق رهائن مقابل وقف إطلاق النار.