بوتين يعلن التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا اعتبارًا من اليوم

وأضاف بوتين: "النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، ورفع السلاح في وجه مواطنيه العزل، وارتكب تطهيرًا عرقيًّا، ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا انقلاب عام 2014".