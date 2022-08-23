مذكرة من ترامب للمحكمة بعد تفتيش منزله.. وهذه مطالبه

وطلب ترامب أيضًا، في المذكرة التي قدّمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية، إعطاءه إيصالًا أكثر تفصيلًا يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارالاغو، خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطالَبَ المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.