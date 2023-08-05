السودان.. "البرهان" يصدر قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات "الدعم السريع"

في خطوةٍ تعني فشل أيّ هدنة متوقعة للحل بين الطرفين المتناحرين في السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان؛ مساء الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وقال الجيش في بيان له، عبر "فيسبوك"، إن اللجنة ستكون برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
و"تمثلت مهام اللجنة في حصر الانتهاكات والجرائم كافة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل مَن يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة"، وفق بيان الجيش.
وتابع البيان: "ستواصل اللجنة أعمالها بإجراء التحقيقات والتحرّي لحصر الانتهاكات والجرائم وفقاً لاختصاصها توطئةً لمحاكمة المتورّطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وأهابت اللجنة بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الانتهاكات التي تعرّضوا لها في مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة كافة وفقا للقرار الإداري رقم 2 لعام 2023 الصادر من النائب العام في 11 /07/ 2023 بمباشرة النيابات كافة لإجراءات قيد البلاغات دون التقيُّد بالاختصاص المكاني".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، بحسب "روسيا اليوم"، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.