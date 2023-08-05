السودان.. "البرهان" يصدر قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات "الدعم السريع"

ومنذ منتصف أبريل الماضي، بحسب "روسيا اليوم"، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.