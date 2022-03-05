20 مليار دولار يوميًا.. فاتورة باهظة للحرب تدفعها روسيا

وقدّرت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها، بما في ذلك المعدات العسكرية التي تم تدميرها، وسقوط ضحايا بين الأفراد؛ فقد كلفت روسيا في الأيام الخمسة الأولى حوالي 7 مليارات دولار. كما من المتوقع أن تشكل الخسائر في الأرواح البشرية وحدها 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال السنوات القادمة.