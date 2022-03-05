20 مليار دولار يوميًا.. فاتورة باهظة للحرب تدفعها روسيا

بلغت تكلفة الحرب الروسية على أوكرانيا في أول 85 ساعة حوالي 7 مليارات دولار.
ووفقما نشرت CNBC نقلًا عن دراسة لـCentre for Economic Recovery وCivitta وEasyBusiness ؛ فإن هذه الأموال هي التكلفة العسكرية فقط من ناحية المعدات وانعكاس خسارة الأرواح على الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
يذكر أن مركز التعافي الاقتصادي وشركة الاستشارات Civitta وEasyBusiness قدمت مؤخرًا تقييمًا سريعًا لتكاليف الحرب على الاقتصاد الروسي، ووجدت أنه -حتى وفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا- فإنها تكلف عشرات المليارات يوميًا؛ وفقًا لما ذكره موقع "Consultancy".
وقدّرت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها، بما في ذلك المعدات العسكرية التي تم تدميرها، وسقوط ضحايا بين الأفراد؛ فقد كلفت روسيا في الأيام الخمسة الأولى حوالي 7 مليارات دولار. كما من المتوقع أن تشكل الخسائر في الأرواح البشرية وحدها 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال السنوات القادمة.
وعلاوة على ذلك، فإن حجم التعبئة، بما في ذلك اللوجستيات والأفراد والذخيرة والوقود وإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك؛ سيكلف المزيد من الأموال كل يوم.
ونتيجة لذلك، وفقًا للباحثين: من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية للحرب بالنسبة لروسيا 20 مليار دولار مع تزايد الغزو.