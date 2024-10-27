انفجار عنيف يهز حقل العمر النفطي أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، بدوي انفجار عنيف في محيط حقل العمر النفطي، شرق دير الزور، حيث تزامن الانفجار مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة.
وتفصيلاً، أشار المرصد إلى أنه بعد الانفجار في حقل العمر، استهدفت مدفعية التحالف الدولي مواقع الميليشيات الموالية لإيران قرب دير الزور، حيث يعد حقل العمر النفطي، أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا.
وأكد المرصد أن قوات "التحالف الدولي" أسقطت طائرة مسيّرة عند مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية بالقرب من قاعدة التنف.
وتعرضت قاعدة التنف لـ17 هجومًا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الماضي، كما تعرضت قواعد "التحالف الدولي" في سوريا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الماضي، لـ151 هجومًا من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران ، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
واعترفت القوات الأمريكية مطلع العام الجاري بمقتل 3 جنود من الجيش الأمريكي وإصابة العشرات، في هجوم بطائرة مسيّرة، استهدف قاعدة عسكرية تقع عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.
ووفقًا للمرصد، فإن الهجوم على "البرج 22" نفذته ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في العراق.