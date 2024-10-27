انفجار عنيف يهز حقل العمر النفطي أكبر قواعد "التحالف الدولي" في سوريا

وتعرضت قاعدة التنف لـ17 هجومًا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الماضي، كما تعرضت قواعد "التحالف الدولي" في سوريا منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الماضي، لـ151 هجومًا من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران ، وفقًا لسكاي نيوز عربية.