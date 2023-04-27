محققون أوروبيون يستجوبون مساعدة حاكم مصرف لبنان

استجوب محققون أوروبيون في بيروت اليوم (الخميس)، ماريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقاتهم، فيما إذ كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
وأظهرت وثيقة محكمة فرنسية اطلعت عليها "رويترز"، أن ما يصل إلى خمسة ملايين يورو من البنك المركزي ذهبت في النهاية إلى ماريان الحويك عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورج.
وورد ذكر ماريان الحويك أيضًا في طلب سويسري عام 2021 للحصول على مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، إذ زعمت السلطات السويسرية أنها استفادت من أموال تم تحويلها من البنك المركزي مما أضر بالدولة اللبنانية.
وكان من المقرر أن استجواب ماريان الحويك منذ فترة طويلة كمشتبه بها، وفقًا لجدول زمني للمحققين الأوروبيين.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس التي يملكها رجا.