طالت 7 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 118 خرقاً للهدنة في يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 118 خرقاً للهدنة الأممية أمس في جبهات القتال بمحافظات: حجة، والحديدة، والضالع، وصعدة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قواته والمقاومة بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأوضح الجيش الوطني أن الانتهاكات توزّعت بين 29 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و10 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات في محور الضالع، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات في جبهات كتاف البقع وباقم شمال صعدة.
وأضاف أن مقدّمة الخروقات محاولة تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة في اتجاه مواقع مهمة غرب مأرب وأفشلتها قوات الجيش الوطني في لحظاتها الأولى.
وبين أن بقيّة الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات من أسلحة المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد جنود الجيش الوطني وإصابة 8 آخرين.
وأفاد بأن مليشيا الحوثي واصلت استحداث مواقع وتحصينات وحفر خنادق ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.