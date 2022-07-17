طالت 7 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 118 خرقاً للهدنة في يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 118 خرقاً للهدنة الأممية أمس في جبهات القتال بمحافظات: حجة، والحديدة، والضالع، وصعدة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قواته والمقاومة بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.