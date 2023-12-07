"الخارجية الفلسطينية" ترحب بدعوة "غوتيريش" لمجلس الأمن.. وتؤكد: التحريض الإسرائيلي "إرهاب سياسي"

واعتبرت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدًّا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.