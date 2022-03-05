230 مليار دولار .. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية لعام 2022

وتعد الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني أعلى بكثير من النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي، الذي حدده السبت رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عند 5.5 بالمئة للعام الجاري؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وقال لي: إن الحكومة "ستحمي سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، وستبني نظامًا حديثًا لإدارة الأسلحة والمعدات".