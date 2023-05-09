غزة.. "البرلمان العربي" يندد بوحشية الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

استنكر البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالَبَ المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وجدد البرلمان العربي، في بيان له نقلته وكالة "وفا" للأنباء، اليوم الثلاثاء، المطالبة بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني؛ تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ مشيرًا إلى أن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.