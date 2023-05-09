غزة.. "البرلمان العربي" يندد بوحشية الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

وجدد البرلمان العربي، في بيان له نقلته وكالة "وفا" للأنباء، اليوم الثلاثاء، المطالبة بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني؛ تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.