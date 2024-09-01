سياسة الأرض المحروقة.. مصر: ممارسات إسرائيل لا يجب أن تمر بلا حساب

وشددت مصر في بيانها، على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بدلًا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة.