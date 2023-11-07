منظمة الصحة العالمية تدين قتل سكان غزة وتدعو لهدنة إنسانية

وقال المتحدث كريستيان لاندماير في مؤتمر صحفي إنه من الصعب فهم مستوى المعاناة والموت، لقد قتل نصف في المئة من سكان غزة، أي عشرة آلاف من مجموع نحو مليوني نسمة، حيث يقتل ما معدله 160 طفلاً كل يوم، ومقتل العاملين الصحيين وانتهاء مخزون الإمدادات، واكتظاظ المرافق الطبية وممراتها بالجرحى والباحثين عن مأوى.