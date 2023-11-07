منظمة الصحة العالمية تدين قتل سكان غزة وتدعو لهدنة إنسانية

دعت منظمة الصحة العالمية إلى هدنة إنسانية لتخفيف المعاناة في جميع أنحاء قطاع غزة وإسرائيل، مطالبة بإطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط، حيث يحتاج الكثير منهم إلى رعاية طبية.
وأشارت إلى أنه لا شيء يبرر الهجمات، ولا شيء يبرر الرعب الذي يعانيه المدنيون في غزة وموت الآلاف والصدمات النفسية والمرض ونقص الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية.
وقال المتحدث كريستيان لاندماير في مؤتمر صحفي إنه من الصعب فهم مستوى المعاناة والموت، لقد قتل نصف في المئة من سكان غزة، أي عشرة آلاف من مجموع نحو مليوني نسمة، حيث يقتل ما معدله 160 طفلاً كل يوم، ومقتل العاملين الصحيين وانتهاء مخزون الإمدادات، واكتظاظ المرافق الطبية وممراتها بالجرحى والباحثين عن مأوى.