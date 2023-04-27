شركة النفط العملاقة "بريتيش بتروليوم" تواجه تمرُّدًا من مساهميها بسبب تغيير خططها المناخية

وكان المساهمون قد اتفقوا على الهدف الأصلي لخفض الانبعاثات في عام 2022، وشمل وعدًا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35-40 في المئة بحلول نهاية هذا العقد.