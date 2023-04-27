شركة النفط العملاقة "بريتيش بتروليوم" تواجه تمرُّدًا من مساهميها بسبب تغيير خططها المناخية

يصوت أعضاء أكبر صناديق التقاعد في بريطانيا لرفض إعادة تعيين رئيس شركة "بريتيش بتروليوم"؛ بسبب قرار له بإضعاف خططها المناخية.
يأتي ذلك بعد أنْ خفضت شركة الطاقة العملاقة هدفها الأصلي المتمثّل في خفض الانبعاثات بنسبة محدّدة بحلول نهاية العقد.
وانتقد أعضاء صناديق التقاعد الخمسة، وجميع المساهمين في شركة بريتيش بتروليوم؛ "إخفاق الإدارة"، قبل الاجتماع السنوي للشركة، الخميس.
وقالت الشركة: إنها تقدر "التحدّي والمشاركة البنّاءة".
وكان المساهمون قد اتفقوا على الهدف الأصلي لخفض الانبعاثات في عام 2022، وشمل وعدًا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35-40 في المئة بحلول نهاية هذا العقد.