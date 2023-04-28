أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية بصواريخ كروز ومسيّرات على مناطق متفرقة من البلاد

أفادت وسائل إعلام ومسؤولون بأن روسيا هاجمت مدناً في مناطق أوكرانية متفرقة تشكل قوساً كبيراً يمتد من العاصمة كييف إلى وسط البلاد وجنوبها، في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم الجمعة، وقُتل شخصان على الأقل.
وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية مدينة دنيبرو بوسط البلاد على تلغرام "قتلت شابة وطفل في الثالثة من العمر"، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأظهرت صورٌ على وسائل التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني في مدينة أومان بوسط البلاد.
كما هزّت الانفجارات كييف، حيث دوت صافرات الإنذار، ووردت تقارير عن انفجارات في شتى أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء، وتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم ترد تفاصيل عن وقوع أضرار أو إصابات أو الأهداف التي أُصيبت خلال القصف في كييف، وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن الوحدات المضادة للطائرات تعمل.
فيما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، بأن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخاً من أصل 23 وطائرتَيْن مسيّرتَيْن"، قائلة إن روسيا "الدولة الإرهابية" أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الإستراتيجية.
وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، أن أنباءً عن وقوع انفجارات وردت أيضا من دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا بوسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب بعد منتصف الليل.
ونقلت الوكالة عن روايات على تطبيق تلغرام للمراسلة، أن أجساماً مجهولة شُوهدت في السماء وهي تتجه إلى غرب البلاد أيضاً.