أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية بصواريخ كروز ومسيّرات على مناطق متفرقة من البلاد

أفادت وسائل إعلام ومسؤولون بأن روسيا هاجمت مدناً في مناطق أوكرانية متفرقة تشكل قوساً كبيراً يمتد من العاصمة كييف إلى وسط البلاد وجنوبها، في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم الجمعة، وقُتل شخصان على الأقل.