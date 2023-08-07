سفينة هجومية برمائية وأخرى للإنزال بالبحر الأحمر.. قوات أميركية ضخمة تصل للشرق الأوسط

أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس، اليوم الاثنين، عن وصول 3 آلاف بحار إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار وفق "فرانس برس" إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر.
وأصدر الأسطول الأميركي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرًا له، بيانًا قال فيه إن 3 آلاف بحار وصلوا إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة انتشار معلنة مسبقًا من طرف "البنتاغون".
وأضاف أن السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس باتان"، وسفينة الإنزال "يو أس أس كارتر هول" دخلتا البحر الأحمر من البحر الأبيض عبر قناة السويس.
ويمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من 20 طائرة.
وبحسب البيان، توفر هذه التعزيزات "أصولًا جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يسمح بقدر أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي".
من ناحيته، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز، الاثنين، إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي".
وأضاف: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة، حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.