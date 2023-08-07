سفينة هجومية برمائية وأخرى للإنزال بالبحر الأحمر.. قوات أميركية ضخمة تصل للشرق الأوسط

وأصدر الأسطول الأميركي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرًا له، بيانًا قال فيه إن 3 آلاف بحار وصلوا إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة انتشار معلنة مسبقًا من طرف "البنتاغون".