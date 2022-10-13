روسيا تصادق على اتفاقية مع المغرب لإنشاء مفاعلات نووية

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن أيضًا تزويد مفاعلات الطاقة والبحوث بالوقود النووي، وإدارة مخلفات هذا الأخير والنفايات المشعة، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية، إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاع في المجالات السلمية.