روسيا تصادق على اتفاقية مع المغرب لإنشاء مفاعلات نووية

صادقت الحكومة الروسية، اليوم "الخميس"، على اتفاقية تعاون مع نظيرتها المغربية تتعلق بتطوير استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية؛ حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".
وبينت "ريا نوفوستي" أن مجالات التعاون تشمل تطوير البنية التحتية الطاقية في المغرب، من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية المياه والتنقيب عن رواسب اليورانيوم، وتطوير البحث العلمي لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
وأضافت أن الاتفاقية تتضمن أيضًا تزويد مفاعلات الطاقة والبحوث بالوقود النووي، وإدارة مخلفات هذا الأخير والنفايات المشعة، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية، إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاع في المجالات السلمية.
وأفادت الوكالة بأن بنود الاتفاقية تنص على أن تساعد روسيا المغرب على دراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدرب العاملين في محطات الطاقة النووية، والعاملين بالمركز المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.