إسبانيا تمنح "غوتيريش" وساماً فخرياً لدفاعه عن حقوق المدنيين الفلسطينيين

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء) وسام "كارلوس الثالث"؛ بسبب دوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث: "إن أنطونيو غوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت إيزابيل رودريغيث: "إن التزامه كان واضحاً بشكل خاص... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض "غوتيريش" لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ"التحيز" في النزاع.
وضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي وصفه بأنه تحول إلى مقبرة للأطفال.