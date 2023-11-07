إسبانيا تمنح "غوتيريش" وساماً فخرياً لدفاعه عن حقوق المدنيين الفلسطينيين

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء) وسام "كارلوس الثالث"؛ بسبب دوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.