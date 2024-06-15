ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37296 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 253 على التوالي إلى 37296 شهيداً ونحو 85197 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت الصحة الفلسطينية، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 95 بجروح مختلفة، خلال الساعات 24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.
في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 498 من الطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.