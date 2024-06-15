ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37296 شهيدًا

وأفادت الصحة الفلسطينية، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 95 بجروح مختلفة، خلال الساعات 24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.