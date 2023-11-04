"بلينكن" من عمان: واشنطن ترفض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يخدم حماس

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "إن وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن وقف إطلاق النار الآن، سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى".