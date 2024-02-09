الغضب المتنامي: 76% من العرب يحملون نظرة سلبية تجاه الولايات المتحدة

أظهر استطلاعٌ للرأي العام أن هناك شبه إجماعٍ في العالم العربي يحمل وجهة نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة بسبب دعمها للحرب التي تشنّها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه المركز العربي في واشنطن بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 8149 شخصًا من 16 دولة تمثل نحو 95% من السكان في المنطقة العربية، هي: المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والجزائر واليمن ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس وسكان الضفة الغربية في فلسطين.
ووجد الاستطلاع أن 94% قالوا إن موقف الولايات المتحدة سيئ أو سيئ للغاية بسبب دعمها لإسرائيل، فيما قال 3% فقط إن موقف الولايات المتحدة جيد أو جيد جدًا بشأن الحرب.
كما وجد الاستطلاع أن 76% قالوا إن موقفهم تجاه الولايات المتحدة أصبح أكثر سلبية عمّا كان عليه قبل بدء الحرب، بينما قال 19% إن موقفهم لم يتغير، وقال 1% إنهم أصبحوا أكثر إيجابية، وقال 51% إن الولايات المتحدة تمثل أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، تليها إسرائيل (26%) وإيران (7%). وقالت نائبة المدير التنفيذي وكبيرة زملاء المركز العربي في واشنطن العاصمة، إن هذا الاستطلاع يعكس الرأي العام في العالم العربي بشكلٍ واضح، حيث يشير إلى الغضب والاستياء الشديدين تجاه الولايات المتحدة بسبب دعمها للحرب في غزة وتجاهلها المعاناة الفلسطينية.