الغضب المتنامي: 76% من العرب يحملون نظرة سلبية تجاه الولايات المتحدة

كما وجد الاستطلاع أن 76% قالوا إن موقفهم تجاه الولايات المتحدة أصبح أكثر سلبية عمّا كان عليه قبل بدء الحرب، بينما قال 19% إن موقفهم لم يتغير، وقال 1% إنهم أصبحوا أكثر إيجابية، وقال 51% إن الولايات المتحدة تمثل أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، تليها إسرائيل (26%) وإيران (7%). وقالت نائبة المدير التنفيذي وكبيرة زملاء المركز العربي في واشنطن العاصمة، إن هذا الاستطلاع يعكس الرأي العام في العالم العربي بشكلٍ واضح، حيث يشير إلى الغضب والاستياء الشديدين تجاه الولايات المتحدة بسبب دعمها للحرب في غزة وتجاهلها المعاناة الفلسطينية.