"بايدن": أمريكا وفرنسا تواجهان طموحات "بوتين" للحرب الوحشية ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، اليوم "الخميس": "إن الولايات المتحدة وفرنسا تواجهان طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب الوحشية ضد أوكرانيا".
وأضاف "بايدن": "إن الولايات المتحدة لن تجد شريكًا أفضل من فرنسا في العمل من أجل الحرية والكرامة والسلام"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر أن فرنسا والولايات المتحدة تدافعان عن القيم الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، وأنهما تلتزمان بمواجهة التحديات المناخية.
من جهته قال "ماكرون": "في ضوء التطورات الحالية للحرب الروسية على أوكرانيا لا بد من أن نصبح شركاء في السلاح".
وأشار إلى أن تحالف أمريكا وفرنسا هو من أقوى التحالفات.
واحتفل "بايدن" و"ماكرون" بمرور أكثر من 200 عام على العلاقات الأمريكية الفرنسية، في أول زيارة يقوم بها "ماكرون" للولايات المتحدة منذ أن تولّى "بايدن" منصبه في أوائل عام 2021.