"بايدن": أمريكا وفرنسا تواجهان طموحات "بوتين" للحرب الوحشية ضد أوكرانيا

واحتفل "بايدن" و"ماكرون" بمرور أكثر من 200 عام على العلاقات الأمريكية الفرنسية، في أول زيارة يقوم بها "ماكرون" للولايات المتحدة منذ أن تولّى "بايدن" منصبه في أوائل عام 2021.