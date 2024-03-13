"إسرائيل" تغتال قيادياً في "حماس" بجنوب لبنان

اغتال الاحتلال الإسرائيلي شخصين أحدهما قيادي في حركة "حماس"، وشخص سوري، وأصاب آخريْن في غارة بطائرة مُسيرة على طريق الحوش جنوب مدينة صور اللبنانية، اليوم (الأربعاء).
وذكر تلفزيون الأقصى التابع لـ"حماس" أن القيادي في الحركة الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي هو هادي علي مصطفى من مخيم الرشيدية للاجئين بالقرب من مدينة صور.
من جانبها، بيّنت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطائرة الإسرائيلية استهدفت سيارة في مكان يبعد عن مدينة صور بحوالي كيلومترين فقط.
وأضافت أن القيادي الفلسطيني كان داخل السيارة، فيما كان الضحية السوري على متن دراجة نارية تصادف مرورها لحظة الهجوم.