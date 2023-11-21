تركيا.. ألف قارب من 20 دولة تتوجه إلى سواحل غزة

وقال فولكان أوكجو، الذي نظم الجزء التركي من العملية، في تصريحات صحفية: "لن نعطي إسرائيل ورقة رابحة، ولن يكون هناك مشارك واحد من الدول العربية في الحدث"، مبينًا أن "العدد الأكبر من المشاركين بهذه الفعالية هو من روسيا بـ 313 قاربًا، فيما يأتي الإسبان في المرتبة الثانية بـ 104 قوارب. فيما سيشارك 12 من أصحاب القوارب من تركيا".