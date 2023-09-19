لأول مرة منذ انهيار الاتفاق مع روسيا.. سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا

نقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم (الثلاثاء)، أن "سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود"، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، الذي أُبرم مع روسيا برعاية أممية وتركية، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.