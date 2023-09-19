لأول مرة منذ انهيار الاتفاق مع روسيا.. سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا

نقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم (الثلاثاء)، أن "سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود"، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، الذي أُبرم مع روسيا برعاية أممية وتركية، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.
وأعلنت أوكرانيا في أغسطس الماضي، عن "ممر إنساني" في البحر الأسود، لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، والالتفاف على الحصار المفروض، بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.
وتصدر أوكرانيا حالياً معظم احتياجاتها من الحبوب عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية، عبر طرق برية نحو دول الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه المسارات تنطوي على تكاليف إضافية، مما يضر بقدرة كييف التنافسية.
كما أن تصدير الحبوب والبذور الزيتية عبر البلدان المجاورة، أثّر على دخل المزارعين المحليين فيها، وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظرًا على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.