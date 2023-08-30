حرب مفتوحة.. الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين

واعتبرت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل، امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة، وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن، لاستكمال عمليات الضم التدريجي "المعلن وغير المعلن" للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، وبعيدًا عن طاولة المفاوضات، ووفقًا لخارطة مصالح الاحتلال الاستعمارية.