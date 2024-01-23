غارات جوية أمريكية تستهدف 3 منشآت تابعة لكتائب حزب الله في العراق

وفي التفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" إن قواتها شنت "غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق ردًا على الهجمات التي شنتها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية غرب العراق في 20 يناير"، وفقًا للعربية نت.