تدمير مبنى جامعة الأزهر ومسجد.. 29 يومًا من العدوان على غزة وعشرات الشهداء والجرحى

تجدر الإشارة إلى أن قصف مداخل المستشفيات لم تكن الأولى؛ إذ قصفت طائراتُ الاحتلال المدخلَ الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة؛ ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقلّ جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقّي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد.