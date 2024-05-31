هل إدانة "ترامب" تمنعه من انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ حتى ولو دخل السجن!

ومن مفارقات هذه المحاكمة أن المرشّح الجمهوري الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقه حريّته كاملة، أقلّه لغاية مطلع يوليو.