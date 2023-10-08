مصر.. السفارة الأمريكية تُصدر تحذيرًا لرعاياها عقب الحادث الأمني في الإسكندرية

ولفت المصدر الأمني إلى أن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".