بريطانيا تفرض عقوبات على قادة عسكريين روس ورجال أعمال إيرانيين

فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عقوبات على قادة عسكريين روس متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنًا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات.
فيما قال وزير الدفاع الإيطالي أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الغزو الروسي.
وأضاف الوزير جويدو كروسيتو في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: "أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلًا أو آجلًا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعًا فيها".
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسومًا يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.