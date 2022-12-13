بريطانيا تفرض عقوبات على قادة عسكريين روس ورجال أعمال إيرانيين



وأضاف الوزير جويدو كروسيتو في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: "أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلًا أو آجلًا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعًا فيها".