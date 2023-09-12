للمرة الأولى.. إيران تؤكد اعتقال الدبلوماسي السويدي

وأعلنت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن مواطناً سويدياً احتُجز في إيران، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران في ظل التوتر السياسي بين طهران والغرب.