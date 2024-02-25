هدنة لمدة 6 أسابيع.. ما بنود المقترح الأميركي لاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"؟

طرحت الولايات المتحدة الأميركية مقترحاً جديداً أكثر تفصيلاً لاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال محادثات باريس، بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل شهر رمضان، فما بنود المقترح الأميركي؟ وما موقف إسرائيل و"حماس" منه؟
يتضمن المقترح الأميركي إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق "حماس" سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً، من بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عاماً وإسرائيليون في حالة صحية خطيرة، كما يتضمن تحديد عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة إسرائيلية تحررها "حماس" سيكون أعلى من عدد المحتجزين المفرج عنهن خلال المرحلة الأولى من الصفقة، وسيشمل الاتفاق الإفراج عن معتقلين أُدينوا بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
ويشمل المقترح أيضاً أن إسرائيل ستوافق على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل محتجز يتم إطلاق سراحه، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من المحتجزين (35 - 40) للمرحلة الأولى من الصفقة، فسيكون هناك نحو 6 أسابيع من توقف القتال، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين على المفاوضات.
وينص المقترح الأميركي على عودة أولية ومحدودة للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، التي ستبدأ أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ضمن شروط سيتم تحديدها خلال المفاوضات التفصيلية، كما يشمل زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة. ومثل الاقتراح السابق يذكر الإطار الجديد، فقط، المبادئ العامة للمراحل التالية من الصفقة التي تركز على تأمين إطلاق سراح الجنود وتبادل الجثث.
وذكرت مصادر مطلعة على المباحثات، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوسطاء هو التوصل إلى اتفاق يقنع "حماس" بأن وقف إطلاق النار الدائم ممكن الوصول إليه في نهاية الهدنة الإنسانية، مع السماح لإسرائيل بتجنب أي التزام من هذا القبيل، فيما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد) أن مجلس الحرب صادق على المقترح الأميركي ضمن محادثات باريس بشأن المفاوضات مع "حماس".